Gli azzurri di ieri e di oggi riuniti per l’addio

Nel suo piccolo fece la Storia. Perché Fabio Filippi fu il primo esponente di centrodestra reggiano, nel 2000, a diventare consigliere regionale. "Aveva un’intelligenza sopra la media – esordisce Filippi che ieri, a Milano, ha partecipato ai funerali d assieme ad altri esponenti forzisti reggiani, come Claudio Bassi, Giuseppe Pagliani e Gianluca Nicolini – e una memoria di ferro". Filippi si sofferma su un episodio: "Con amici fui invitato nella villa di Arcore. Mi mostrò la stanza dove, secondo alcuni, si faceva il Bunga-Bunga; c’era un quadro che mostrava una donna a seno nudo e che, secondo la Boccassini, mi disse Berlusconi, poteva indurre alla prostituzione. Lui mi invitò a guardare ma non toccare: perché era sotto sequestro. E sorrise. Del resto – aggiunge – era sempre allegro, anche nei momenti più duri".

Ad animare i nascenti circoli di Forza Italia, nel 1994, ad appena 16 anni, c’era Annamaria Terenziani che, nel 1998, divenne la delegata più giovane al primo congresso del partito: "Berlusconi è stato parte importante della mia formazione politica ed umana. Il suo era un credo semplice ma che si trasmetteva con potenza su una giovane: porsi sempre obiettivi ambiziosi, non rinunciare mai alle proprie libertà, non piegarsi di fronte all’arroganza del regime, rispettare l’avversario". Ai funerali presente ieri anche l’amica Iva Zanicchi: "Lo dico sempre, è stato un grande uomo, che ha sempre lavorato con passione e lungimiranza. Come lui, non ne nasceranno più", ha detto commossa.

Gabriele Gallo

Luciano Manzotti