Gli azzurrini non brillano nelle finali. L’Italia è quarta ai mondiali

La stagione dell’hockey su pista non è ancora decollata causa gli impegni internazionali che stanno coinvolgendo la nazionale senior, quella junior e quella femminile.

Da Novara il primo verdetto non è stato particolarmente positivo per gli under 19 che vedevano la presenza dello scandianese Alessandro Uva.

L’Italia è arrivata quarta, perdendo nella fase eliminatoria dal Portogallo, poi dalla Spagna in semifinale e dall’Argentina nella finale per il terzo e quarto posto: chiara, dunque, la gerarchia.

Ieri è partito anche il campionato mondiale femminile, presente in azzurro Francesca Maniero, che durante l’anno veste la casacca dell’Hockey Correggio. S’inizia con l’Inghilterra, poi Cile e Spagna.

Intanto il Roller Scandiano ha fatto il suo esordio stagionale, arrivando terzo al torneo di Grosseto che vedeva al via il team locale allenato da Massimo Mariotti (fratello di Enrico che allena Scandiano) e il Sarzana, due squadre di A1. Scandiano si è presentata con Raveggi, Francia, Barbieri, Nicolò Busani, Riccardo Busani, Herreri, Stefani, Roca, Montanari e Deinite.

Ha perso la prima dal Grosseto ai rigori 3 a 2 (1 a 1 i tempi regolamentari con gol di Deinite, poi ai rigori in gol solo Riccardo Busani) e 4 a 1 dal Sarzana.

c.l.