Gli effetti della cura Dionigi. In casa granata d’acciaio

Una continuità casalinga da…playoff. È giusto non montarsi la testa o lasciarsi andare a voli pindarici, cercando di tenere sempre a mente che la salvezza, per la Reggiana, vale come uno scudetto per le big della serie A come Inter o Milan.

Però di fronte a certi risultati non si può girare la testa dall’altra parte e fare finta di nulla. I granata dopo 10 giornate di campionato sono al settimo posto e hanno già ottenuto 15 punti. Qualcuno potrà saggiamente dire che ne mancano ancora 27-28 alla quota salvezza, ma il discorso non cambia: questa squadra al ‘Città del Tricolore’ viaggia ad un ritmo così regolare da stropicciarsi gli occhi.

Sotto la guida di Dionigi, infatti, ogni settimana bisogna aggiornare gli almanacchi. L’ultimo passo falso in casa sotto la sua gestione risale addirittura al 12 aprile (Reggiana-Pisa 0-2), quasi sei mesi fa. Poi, da quel momento, sono arrivate 7 partite senza sconfitte: vittoria col Cittadella (2-1), con lo Spezia (2-1), con l’Empoli (3-1), pareggio col Catanzaro (2-2), pareggio con lo Spezia (1-1), successo con il Bari (3-1) e poi, ovviamente, anche sul Modena (1-0).

Questo significa che nelle ultime sette gare disputate davanti al pubblico amico la Reggiana ha ottenuto la bellezza di 17 punti (5 vittorie e 2 pareggi) ovvero 2,42 punti ad incontro a cavallo delle due stagioni. Una media che ha quasi dell’incredibile.

Il risultato resta lusinghiero analizzando anche solo l’attuale stagione, perché la media dice 2,2 punti a partita. Un ruolino di marcia da big e non da squadra che ha come obiettivo primario la salvezza. Risultati che sono frutto certamente dell’ottimo lavoro portato avanti dal club, dal ds Fracchiolla e da mister Dionigi, ma anche di una spinta emotiva che proviene dalla tifoseria. Il ritorno del Gruppo Vandelli in Curva Sud al fianco delle Teste Quadre ha reso ancora più bello il colpo d’occhio e compatto il fronte che adesso – anche quando ci sono da far partire i cori – viaggia all’unisono. Attaccare (o difendere) sotto quel settore non è mai facile per nessuno.

Nelle quattro stagioni in Serie B del nuovo millennio (con le gestioni di Alvini, Nesta e Viali) nessuno aveva mai avuto questa continuità al ‘Città del Tricolore’ che sta tornando ad essere un fortino come accadeva spesso nelle (tante) annate trascorse in Serie C.