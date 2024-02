Gli esilaranti battibecchi di una famiglia in ’4 5 6’ del compianto Mattia Torre

Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena ’4 5 6’, scritto da Mattia Torre, con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. Un padre, una madre e un figlio, tragicomicamente conflittuali, sono in attesa di un ospite che dovrebbe realizzare i loro sogni. Il figlio, prontamente represso, vorrebbe evadere dal quel nucleo asfissiante per andare a lavorare nella capitale. Ma il desiderio dei genitori è un altro. Il compianto Mattia Torre inventa un esilarante nuovo dialetto – tra campano, salentino, siciliano e latino maccheronico – per dare vita agli esilaranti battibecchi di un nucleo familiare chiuso al mondo e ormai deteriorato.

Biglietti da 16 a 23 euro. Per informazioni: tel. 0522-637813.

Mattia Torre ha scritto per la tv (Boris, The Show must go off, La linea verticale…), per il cinema (Piovono mucche, Ogni maledetto Natale, Figli…) e pure per il teatro (Migliore, Qui e ora, Perfetta…).