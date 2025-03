Gli esperti di genetica a confronto stasera sul palco del teatro

"La Genetica al servizio della società" è il tema al centro di un simposio scientifico in programma stasera dalle 20,30 al teatro di Novellara, con interventi del professore ordinario di genetica medica all’Università Cattolica del S. Cuore di Roma, Giovanni Neri (foto), del professore ordinario di genetica medica all’Università di Bologna e direttore scientifico dell’Irccs Sant’Orsola, Marco Seri, del ricercatore dell’Università di Bologna, Alessandro Vaisfeld, della direttrice della Struttura di genetica medica del Santa Maria Nuova di Reggio, Livia Garavelli.

L’incontro è organizzato in collaborazione col Lions club Rocca Falcona di Fabbrico, che consegna una importante donazione alla Fondazione Mia Neri Onlus per la ricerca oncologica. Una occasione pure per attribuire a Neri la cittadinanza onoraria novellarese. Originario proprio di Novellara, Neri da tempo vive a Roma. E’ stato nominato dal presidente Sergio Mattarella commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica per l’impegno contro tumori e malattie oncologiche. E’ considerato uno stimato ricercatore a livello internazionale.