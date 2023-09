Gli eventi a Villa Benè a Castellarano per la Festa dell’Uva con musica, arte e auto d'epoca

A Castellarano domenica 17 settembre, in occasione della festa dell’uva, Villa Benè ospiterà alcune iniziative all’insegna della cultura, musica e arte.

Un’occasione per partecipare ad alcuni eventi ed esposizioni grazie all’impegno e alla disponibilità da parte della famiglia Frascari, proprietaria dell’immobile. Tante le proposte per i visitatori. A Villa Benè si svolgeranno lezioni di yoga su prenotazione (telefono 339 - 382 0203) durante la mattinata, mentre nel pomeriggio saranno promosse esibizioni al pianoforte e al flauto traverso e alla sera chitarra e voce.

Non mancheranno, sempre a Villa Benè in via Dorando Pietri, inoltre alcune esposizioni di una mostra fotografica, abiti, strumenti musicali, piante, quadri e sculture, mosaici. Sarà anche predisposta una collezione privata di auto d’epoca. Prevista pure l’Enpa-gattopoli oggettistica promozionale. Iniziative che saranno apprezzate dai visitatori che arriveranno domenica a Castellarano. Sarà organizzato un aperitivo (a base di vino) alle ore 11, 12.30, 19 e 20.30. Il costo di entrata è di dieci euro e sarà invece gratuito per i minori di 18 anni. Con un unico biglietto unico è poi possibile accedere direttamente alla villa più volte durante il corso della giornata.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare al numero 335 - 487 695.

L’apertura è prevista alle 9.30 per continuare fino alla tarda serata di domenica.

m. b.