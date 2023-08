Gli hacker attaccano la Bonifica Tutte le stampanti scrivono ’Dateci un milione di euro’"

I computer avevano dei problemi già da venerdì. Sabato, la sorpresa. Anzi, un incubo: i pc sono andati in tilt mentre tutte le stampanti hanno iniziato a sfornare, senza interruzione, fogli dal messaggio inquietante: "Dateci 1 milione di euro o distruggeremo tutti i vostri dati".

Gli hacker stavolta hanno preso di mira la rete informatica della Bonifica dell’Emilia Centrale. Gli uffici, ubicati in corso Garibaldi sono il cuore pulsante della gestione delle risorse idriche del territorio.

Nell’ente, che conta 270mila associati, stanno lavorando da alcuni giorni esperti informatici per il ripristino dei dati. "Entro la settimana prossima contiamo di poter tornare alla normalità", spiega il direttore Domenico Turazza.

"Nel primo pomeriggio di sabato – racconta – abbiamo avuto la certezza che eravamo bersaglio di un attacco hacker. Abbiamo una serie di server che gestiscono 15mila giga byte completamente hackerati: sembra che si siano impossessati di una parte dei dati. Il problema, in ogni caso, è che non vediamo quasi nulla e abbiamo tutti i programmi fuori uso".

La sicurezza idraulica, per fortuna, non è in pericolo.

"Il controllo dei canali e tutti i servizi essenziali sono è al sicuro. Ora stiamo rimettendo in pista i telefoni e l’operatività. Ogni giorno facevamo il backup dei dati: una volta che questi saranno analizzati, per verificare che non contengano minacce nascoste, potremo tornare ad utilizzarli. Speriamo, appunto, di non andare oltre la settimana di fermo".

In queste ore, gli uffici della Bonifica sono tornati al passato: carta e penna per prendere nota delle richieste di irrigazioni ("sono una cinquantina circa al giorno"), e anche per le deleghe in vista delle prossime elezioni. "Poi ci sono le gare nell’ambito del Pnrr", ricorda Turazza. "Dovremo purtroppo aspettare". Infine – in attesa che i programmi riprendano vita – bisognerà ricorrere alla calcolatrice per preparare gli stipendi.

"Una trattativa? Ovviamente è un’opzione che non abbiamo neppure valutato", risponde il direttore, che ha subito fatto una segnalazione all’Autorità garante della privacy e ora attende gli esiti della relazione degli esperti per presentare una denuncia alla Polizia postale e delle comunicazioni.

"Non vogliamo avere niente a che fare con questa nuova criminalità", aggiunge. Un sodalizio che, tra l’altro, ha sbagliato obbiettivo: "Noi – ricorda Turazza – non siamo un’azienda che lavora a un progetto coperto da segreto o a un brevetto. Noi siamo un ente di diritto pubblico, lavoriamo nella trasparenza".