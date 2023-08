Gli immigrati spediscono 107 milioni di euro nei Paesi d’origine

Ben 107 milioni di euro trasferiti nei propri Paesi di origine. Una cifra impressionante pensando alla dimensione della nostra città.

È questo l’ammontare delle cosiddette ‘rimesse’ 2022 nella provincia di Reggio, ovvero il denaro girato dai lavoratori immigrati in patria con trasferimenti di denaro regolati tramite istituti di pagamento o altri intermediari autorizzati, e che di conseguenza possono essere facilmente tracciati. A questi sfuggono ovviamente i trasferimenti eventuali di contante che viaggiano soprattutto verso l’Est Europa.

Una cifra imponente, a maggior ragione considerando la crescita esponenziale dell’88% rispetto al 2017 che mette Reggio al terzo posto tra le province dell’Emilia Romagna, dietro solo a Bologna (221 milioni) e Modena (148), saldamente davanti a Parma (89); peraltro la crescita percentuale del quinquennio è la più significativa di tutta la regione, a testimonianza di una crescita costante che il Covid non ha di certo fermato.

L’Emilia Romagna come cifre assolute (851 milioni di euro versati) è seconda solo alla Lombardia (1.854) tra tutte le regioni italiane. A questo peraltro andrebbe aggiunto il trasferimento di denaro effettuato tramite canali informali, come il contante che ci si porta dietro di rientro nei rispettivi paesi di origine, che secondo lo studio della Fondazione Leone Moressa – basato sui dati della Banca d’Italia – oscilla tra il 10 e il 30%.

Seguendo invece il tragitto delle rimesse emerge come il Bangladesh sia lo stato che ‘incassa’ maggiormente con oltre un miliardo di euro, seguito do Pakistan (700 milioni) e Filippine (623) per un giro d’affari superiore agli 8 miliardi in tutta Italia.

Crolla infine la Cina, che se dieci anni fa incassava 3 miliardi di euro, attualmente arriva a malapena a 23 milioni non risultando nemmeno fra i 30 paesi a cui sono destinate più rimesse.