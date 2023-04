Gli imprenditori, professionisti e studenti di ’Rinascimento Correggio’

"Siamo riusciti ad allestire una lista in pochi giorni, riuscendo anche a raccogliere le firme necessarie per poterci candidare alle elezioni comunali di metà maggio. E’ andata oltre ogni più rosea aspettativa". Parole di Roberto Cesi (foto), ex comandante dei carabinieri di Correggio, ora in pensione, che nelle scorse settimane ha deciso di candidarsi a sindaco. Cesi, 58 anni, presenta una lista, Rinascimento Correggio, composta da rappresentanti di vari settori sociali ed economici del territorio. Con lui anche il figlio Luigi Roberto Cesi, 28 anni, programme-coordinator Alma Mater Università di Bologna, il quale quattro anni fa si era presentato come candidato sindaco alla guida di un gruppo di giovani.

Gli altri candidati consiglieri sono: Samuele De Pietri, 41 anni, imprenditore, Barbara Ferrari, 49 anni, avvocato, Biagio Palumbo, 56 anni, medico chirurgico oculista specialista in oftalmologia, Luigi Mascara, 64 anni, medico chirurgo specialista in pediatria e responsabile area nord Salute e infanzia Azienda Usl di Reggio, Laura Borciani, 36 anni, imprenditore agricolo, Bismay Sarao, 24 anni, studente universitario, Graziella Baracchi, 76 anni, pensionata e volontaria Auser, Greta Monticelli, 52 anni, imprenditore, Milo Bertani, 48 anni, imprenditore, Andrea Folloni, 54 anni, consulente informatico, Valentina Galeone, 28 anni, coordinatrice Tecnocasa di Correggio.

a.le.