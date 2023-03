"Gli incentivi cambiano senza un senso logico Facevo case, ora devo fare il burocrate"

Se chiedi all’amico geometra che cosa farebbe a casa sua, la risposta è chiara: "In primo luogo pannelli fotovoltaici, poi il cappotto termico". Ma c’è un problema, un grosso problema che avvilisce tutta la categoria: la nostra burocrazia. "L’Europa raccomanda la coibentazione e noi togliamo gli incentivi per la coibentazione. In compenso ne introduciamo di nuovi sulla realizzazione dei garages. Se devo cambiare i vetri devo scrivere all’Enea. Io – è il grido d’allarme – 40 anni fa facevo case, oggi faccio il burocrate. Oggi ci sono leggi di 300 pagine seguite da 600 pagine esplicative. Poi le circolari dirigenziali. Spesso tutte in conflitto tra loro. La verità è che così non ci capisce più niente nessuno. Sogno un testo unico. L’Europa? Non può stabilire la stessa regola per la gabbia del cane e un palazzo rinascimentale. Così è mettersi una scarpa e una ciabatta e pensare di essere eleganti".