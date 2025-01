Gli incivili non pagano le sanzioni

Risultano essere state 131 le infrazioni contestate per abbandono di rifiuti in luoghi inadatti nel 2024 nel territorio di Correggio. La somma totale delle multe prevista è di 23mila euro, ma finora risultano essere state pagate solo 33 sanzioni, per un totale di quasi semila euro. Il tutto a fronte di un costo annuale di noleggio, per tre kit di telecamere, che nel 2024 è stato di 22mila euro a carico del bilancio comunale.

Dunque, solo in caso di pagamento di tutte le sanzioni si potrà coprire l’intero costo, con il rimanente destinato a manutenzione di aree verdi. Dall’inizio di quest’anno è stato collocato un quarto kit che porta la spesa annuale a 29mila euro.

In più ci sono le sanzioni emesse dalle Guardie ecologiche volontarie che controllano i mancati conferimenti, a cui si aggiungono i casi di alcune ditte segnalate agli organi di polizia giudiziaria per abbandoni scorretti che la nuova normativa inquadra come reato penale. "L’obiettivo non è quello di fare cassa – spiega l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione – quanto invece sanzionare i comportamenti scorretti, dando quindi un segnale concreto a chi invece si impegna quotidianamente per uno smaltimento dei rifiuti regolare, che ci permetta di avere il minore impatto ambientale possibile e lo spazio pubblico pulito e in ordine come deve essere per Correggio".

Sul territorio locale sono frequenti le segnalazioni di discariche abusive o di situazioni di degrado, alcune presenti ormai da tempo e più volte denunciate dai cittadini.

Antonio Lecci