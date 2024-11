Gli indispensabili medici a gettone. Baroni (Pd): "Copertura a 24 mesi"

"Accogliamo con favore l’iniziativa del deputato del Pd Andrea Rossi che ha presentato un emendamento che propone di estendere la copertura del servizio di primo intervento da 12 a 24 mesi auspicando il supporto delle forze politiche oggi al governo nazionale le quali nel nostro territorio, anziché affrontare il problema nelle sedi istituzionali appropriate, preferiscono strumentalizzare la situazione a fini elettorali".

A sostenerlo è Umberto Baroni (capogruppo del Pd in Comune a Scandiano) dopo la recente richiesta dell’onorevole reggiano Andrea Rossi di estendere la copertura del presidio tramite soggetti terzi da 12 a 24 mesi. Baroni ha ricordato che in settembre il consiglio aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno che invita l’amministrazione "a proseguire nell’impegno di mantenere un dialogo continuo e pressante con l’azienda Usl affinché il punto di primo intervento dell’ospedale Magati possa restare operativo anche dopo la scadenza del bando in corso. Per assicurare il pieno funzionamento della struttura, è stato stipulato un contratto con cooperative per sopperire alla cronica carenza di medici".

Nell’atto approvato in consiglio si chiede al Governo un impegno a rivedere le "disposizioni dell’articolo 10 del decreto legge n. 34 del 2023 che impedisce la proroga dell’esternalizzazione dei servizi nell’emergenza-urgenza anche in situazioni in cui non sia possibile compensare la carenza di personale sanitario – sottolinea Baroni –. Pur sostenendo l’assunzione di personale medico per la sanità pubblica tramite concorsi, per garantire stabilità, equità retributiva e trasparenza, consideriamo prioritario assicurare l’apertura dei nostri punti di emergenza-urgenza anche attraverso contratti temporanei".

Matteo Barca