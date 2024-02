Gli influencer della mafia: "I figli di Nicolino Grande Aracri sui social per affermare potere"

"Anche i figli dei mafiosi sono sbarcati sui social network, dove raccontano se stessi e diventano influencer". Marcello Ravveduto, docente di Digital public history alle Università di Salerno e di Modena-Reggio, ha curato il ‘Primo rapporto delle mafie nell’era digitale’ (edizione Franco Angeli), promosso dalla Fondazione Magna Grecia, con la collaborazione della Dia (Direzione investigativa antimafia). Il professore lo ha illustrato durante l’incontro ‘Dai pizzini ai social network’, organizzato dal festival Noicontrolemafie martedì sera a Boretto, in presenza del sindaco Matteo Benassi e della referente del festival Rosa Frammartino. L’esperto ha proiettato e analizzato i video pubblicati su TikTok soprattutto dai rampolli della camorra, ma non solo. Si è anche soffermato sul rapporto tra ‘ndrangheta, da noi radicata, e i social, citando una foto pubblicata da Marinella Grande Aracri, una delle figlie del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri. Un anno fa lei postò foto del padre su TikTok, dove ha 23mila follower e 387mila like, corredandola con gli emoji cuore, leone e corona, e facendogli gli auguri di buon compleanno: "Che la vita un giorno possa restituirti tutto ciò che ti ha tolto ingiustamente"

Professore, si pensa alle mafie come qualcosa di assolutamente nascosto. Perché cercano la piazza digitale?

"Nelle comunità hanno un grado di visibilità, altrimenti non potrebbero esigere rispetto. Su wikipedia ci sono voci che li raccontano, scritte da giornalisti: costruiscono la loro reputazione. Oggi si presentano come imprenditori: si mettono in vetrina, per trasformare il consenso in marketing. Nessuno di loro è interessato a fare proseliti, ma a costruire un modello di riferimento di successo. Per tutto il Novecento sono stati raccontati da scrittori, attori e registi; ora si auto-rappresentano loro, direttamente".

Quali social network prediligono?

"Oggi le mafie costruiscono la percezione di ciò che rappresentano. TikTok, in particolare, ha un facile utilizzo, anche anonimo. I giovani dei clan esibiscono una vita di ricchezza, ma quei soldi sono spesso sporchi di sangue. Sanno di rischiare il carcere, che considerano un passaggio, e pure la morte, che per loro può diventare motivo di commemorazione".

Può spiegare qualche caso?

"Un interessante esempio di influencer è Massimiliano Esposito Junior, figlio di un boss di Bagnoli: non solo costruisce un’immagine di lusso, ma fa capire come diventare da semplice figlio di papà a giovane camorrista. Lui ha distrutto apposta una fila di auto al fine di farsi arrestare e filmare proprio in quel momento, perché tutti dovevano saperlo. E così ha potuto poi minacciare un pentito di Bagnoli. Sono stati anche pubblicati emoji simbolici: la corona che indica il potere, la bandiera nera in segno di lutto e maschere che indicano infamia; un altro è il leone".

Esistono anche altre tipologie di contenuti?

"Sì, la commemorazione dei parenti morti o finiti in carcere. A Tor Bella Monaca abbiamo trovato #pusherando, sulla falsariga del brano ‘Shakerando’. C’è chi è ai domiciliari e pubblica TikTok, raccontando il proprio clan, la reclusione, e mostrando mazzette di soldi. Vi sono anche contenuti girati dai carcerati stessi. Usano il nostro stesso modo, rovesciandolo, per raccontare che loro sono vittime della società che li ha rifiutati".

La camorra è molto visibile sui social, ma la ‘ndrangheta?

"Per gli ‘ndranghetisti il dato più interessante non è in Calabria, ma in Emilia e Lombardia, dove i figli dei mafiosi si mostrano attraverso la ricchezza che ha permesso loro di diventare importanti al nord, mentre al Sud tramite il potere. La progenie dei Grande Aracri utilizza TikTok, ad esempio una delle figlie del boss Nicolino. Il suo non è un contenuto criminale: forse l’unico aspetto borderline è mettere la foto del papà che è in galera, per ottenere i commenti di chi lo elogia e gli augura ‘presta libertà’. Dov’è il reato per la figlia? Però c’è un racconto tutto da esplorare".

Come si può porre un argine a contenuti che, seppur di per sé leciti, rischiano di influenzare negativamente i giovani?

"Le piattaforme hanno difficoltà a bloccare i contenuti. Ma ora, sulla spinta dell’Ue, TikTok sta cominciando ad avere attenzione a emoji, canzoni, hashtag, per ricostruire catene di senso. Questi contenuti rimbalzano sempre più spesso sui giornali e per TikTok diventa un problema di reputazione: è un social cinese e finisce per sentirsi sott’attacco. Poi occorrerebbe controbattere ai contenuti negativi con quelli antimafia: se questi ultimi diventassero virali, vorrebbe dire che sta cambiando qualcosa".