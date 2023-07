"Gli irrigatori sprecano acqua a Guastalla: cittadini indignati"

Da una parte autorità e istituzioni in genere chiedono ai cittadini di non sprecare acqua, una risorsa importante, soprattutto in periodi di carenza di adeguate precipitazioni. Ma d’altro canto non mancano episodi di evidente spreco di risorsa idrica, con costi a carico della comunità. A Guastalla negli ultimi giorni è stato segnalato un funzionamento "anomalo" del sistema automatico di irrigazione delle aiuole di piazza Martiri Patrioti, in centro storico. Sabato, per ore, alcuni getti d’acqua finivano su auto in sosta sulla strada. E ieri, in un’altra aiuola, l’annaffiatura è stata talmente abbondante da provocare "pozzanghere" profonde diversi centimetri (foto sotto). Inevitabile la protesta dei cittadini testimoni di questa situazione. Già segnalata a più riprese, agli uffici comunali, da residenti e commercianti della zona.