Gli nega l’amicizia sui social: minacce di morte

Minacce di morte sui social per un’amicizia negata su Facebook: un giovane di 28 anni di Livorno è stato denunciato con le accuse di sostituzione di persona e minaccia. Il ragazzo inizialmente ha visitato un profilo aperto della pagina Facebook di una 34enne scandianese. La donna ha però rifiutato l’amicizia richiesta con il 28enne che, anziché fermarsi, ha poi incominciato a minacciarla costringendola perfino a bloccarlo. L’uomo, per nulla rassegnato, si è in seguito introdotto anche nel profilo Instagram della 34enne continuando con le gravi minacce attraverso messaggi di testo e vocali, inviati sul servizio di messaggistica del social.

La vittima ha informato della vicenda i carabinieri. È stato dunque appurato che il 28enne ha utilizzato l’identità di un altro uomo, ignaro del comportamento del livornese che è poi finito nei guai. La 28enne a fine giugno si è infatti rivolta ai carabinieri della tenenza di Scandiano per formalizzare la relativa denuncia contro uno sconosciuto che su Facebook aveva invitato la ragazza ad approfondire la loro conoscenza. Dopo il suo rifiuto ha però ricevuto una serie di messaggi di minacce di morte come "vi sparo tutti", "ti stacco la testa", "muori". La donna ha pertanto bloccato il 28enne sul social network per evitare altri problemi e spiacevoli conseguenze, ma l’uomo ha deciso di raggiungerla anche su Instagram proseguendo ancora a minacciarla inviando testi e audio contenenti delle gravi minacce. I militari dell’Arma di Scandiano, ricevuta la segnalazione della giovane residente nel comune di Scandiano, hanno successivamente scoperto, durante le indagini, che l’identità del profilo corrispondeva ad un’altra persona, ignara di quello che era precedentemente successo a suo nome. I carabinieri, grazie alla fotografia reale sul profilo, sono così riusciti a risalire al 28enne di Livorno acquisendo presunti elementi di responsabilità. È inoltre emerso che era solo lui ad utilizzare i profili incriminati. Inevitabili ovviamente i provvedimenti nei suoi confronti dopo le minacce ai danni della scandianese dopo l’amicizia negata su Facebook. È stato quindi denunciato alla Procura di Reggio con le accuse di sostituzione di persona e minaccia.

m. b.