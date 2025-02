Gli occhi sul centro: "Il mercato coperto?. Potrebbe piacerci... "

"Il Mercato coperto? Se ce lo danno, lo prendiamo volentieri". Lo dice scherzando, Ivano Ferrarini, ma gli occhi gli brillano. È di pochissimi giorni fa il fallimento (da molti facilmente profetizzato) del progetto di sviluppo portato avanti dai portoghesi di Sonae Sierra, con il passaggio dell’intera proprietà della società ’Il Mercato’ nelle mani reggiane di Rei Consulting, società già detentrice del 20% delle quote. E così, a margine della conferenza stampa sul Pru Ospizio, l’amministratore delegato di Conad Centro Nord non si sottrae: "Ci avete chiesto se eravamo interessati al centro storico, che è l’anello mancante alla nostra presenza, io ho ribadito il fatto che è da tempo che cerchiamo all’interno dell’Esagono qualcosa di interessante e importante per Conad. È chiaro che a oggi non abbiamo ancora trovato una soluzione in termini di superficie che possa essere adeguata alle nostre aspettative. Nel caso in cui uscisse un’opportunità – come potrebbe essere quella del Mercato coperto – la valuteremmo molto volentieri".

Ferrarini aggiunge che non vuole entrare in polemica con gli operatori della zona, ma allude al fatto che se Conad arrivasse, vorrebbe l’intera area: "Siamo aperti. È ovvio che lì bisognerebbe fare un progetto molto particolare, innovativo, pensare a soluzioni che siano adeguate alla realtà di Reggio ma allo stesso tempo abbiano caratteristiche di format e struttura un po’ diverse… Usando fantasia e creatività". Ci sono contatti in essere? "No. Se c’è una opportunità, in prospettiva futura la valuteremo molto volentieri ma questo non vuol dire che domani mattina andremo a operare al Mercato coperto".

Il progetto della multinazionale portoghese oggettivamente in due anni non è riuscito nell’intento di creare un polo attrattivo nel cuore della città: nonostante i 770mila visitatori, il format da centro commerciale senz’anima non ha convinto i reggiani. Così il complesso (di proprietà comunale) rimane uno splendido personaggio in cerca di un autore capace di riscriverne la storia.

Francesca Chilloni