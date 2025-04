Gli omicidi del 1992. Lerose al giudice:: "Ho sbagliato e pagato"

Hanno voluto prendere la parola tre dei quattro imputati del processo bis di secondo grado sugli omicidi di ‘ndrangheta del 1992: l’uccisione di Nicola Vasapollo a Pieve (21 settembre 1992) e di Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre 1992). A parte Antonio Ciampà di Cutro, difeso dall’avvocato Luigi Colacino, a piede libero, ieri hanno fatto dichiarazioni spontanee il boss Nicolino Grande Aracri; Antonio Lerose, a piede libero, residente a Carpi e Angelo Greco, detenuto.

Grande Aracri, difeso dagli avvocati Filippo Giunchedi e Gianluca Fabbri, detenuto al 41 bis nel carcere di Novara, ha spiegato perché, a suo dire, sono contraddittori i racconti dei collaboratori di giustizia Salvatore Cortese e Antonio Valerio sia sull’omicidio di Brescello - per il quale Grande Aracri è già stato condannato all’ergastolo in via definitiva - sia su quello di Pieve, ora al vaglio nell’Appello bis, sostenendo la loro scarsa attendibilità.

È durata una ventina di minuti la deposizione di Angelo Greco, in carcere per altra causa a Cagliari, assistito dagli avvocati Salvatore Staiano e Antonio Comberiati: si è proclamato innocente e sul delitto di Brescello ha sostenuto che non sono credibili Valerio e Cortese, soffermandosi in particolare sul secondo.

Parola ad Antonio Lerose, difeso dall’avvocato Milena Micele, che si è rivolto ai giudici con toni accorati: "Ogni giorno vivo con il terrore di perdere tutto ciò che mi sono guadagnato con fatica ma dignitosamente in questi anni: un lavoro modesto ma onesto, un’esistenza tranquilla e rispettabile. Non ho ucciso nessuno, non ho fatto nulla di nulla e sono completamente innocente". Ancora: "Voi non potete immaginare quanto sia atroce per me trovarmi da ormai 7 anni a dovermi difendere da accuse completamente infondate e basate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che dicono tutto e il contrario di tutto", per poi entrare nel merito dei racconti di Cortese e Valerio accusandoli di "contraddizioni e falsità". E ha concluso: "Da tanti anni lavoro sodo di notte, da un fornaio, e faccio mille sacrifici, ma sono contento della mia vita perché è onesta anche se non posso permettermi praticamente nulla. Sono a posto con la mia coscienza, ho fatto errori e li ho pagati, ma non ho mai ucciso nessuno.

Nel primo processo celebrato in Appello, erano stati condannati all’ergastolo Grande Aracri, Lerose Greco e Ciampà. Si trattò di un ribaltamento rispetto alla sentenza di primo a Reggio, dov’erano stati tutti assolti a parte l’ergastolo dato a Grande Aracri per il solo omicidio di Ruggiero. Poi, dopo che le difese impugnarono la sentenza di secondo grado, la Cassazione annullò nel dicembre 2022 le condanne per Greco e Lerose sull’omicidio di Brescello, quelle di Ciampà per Brescello e Pieve, mentre per Grande Aracri confermò l’ergastolo per Ruggiero ma non la condanna per Pieve. La Corte suprema dispose un nuovo processo di secondo grado per chi aveva avuto la condanna annullata.