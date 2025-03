Gli on. Rossi e Malavasi: "Pasticcio Autobrennero,. Salvini lo deve risolvere"

Un’interpellanza urgente del Pd sulla concessione della gestione A22. Anche i deputati reggiani Ilenia Malavasi e Andrea Rossi hanno firmato il documento promosso dai deputati Pd dei territori attraversati dall’arteria autostradale A22 perché il ministro dei trasporti "faccia chiarezza sul ‘pasticcio’ del bando del Ministero relativo all’assegnazione della concessione di gestione dell’Autostrada A22, pubblicato con grande ritardo e gravato da numerosi ricorsi, depositati e annunciati, prima ancora della scadenza, ora prorogata di necessità". Chiedono chiarimenti per i rischi connessi "al futuro della gestione A22: oggi è in mano a una società pubblica composta per l’86% dagli enti locali della zona. Una situazione incresciosa che causa incertezza sul futuro della gestione di una realtà che impatta con utili di 30 milioni di euro sui bilanci dei soci pubblici tra cui la Provincia di Reggio". Malavasi e Rossi sono preoccupati per la "realizzazione della Cispadana, prolungamento Campogalliano-Sassuolo e opere di adduzione come la tangenziale di Rubiera".

m. b.