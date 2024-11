Gli ottant’anni della Us Saturno

Sono stati festeggiati con una cerimonia in teatro gli ottant’anni di vita dell’Us Saturno, la società sportiva nata nel 1944 e sviluppatasi fino a giorni nostro non solo nel settore del calcio – da cui tutto aveva preso vita – ma anche in altre discipline che attualmente coinvolgono almeno cinquecento famiglie, oltre ad altre duecento collegate al Guastalla Calcio. Autorità locali, dirigenti della Us Saturno di ieri e di oggi hanno partecipato alla manifestazione, conclusa con le premiazioni di coloro che hanno contribuito alla crescita di una realtà legata al territorio, con formazione, integrazione, crescita umana dei giovani come priorità, al di sopra dei meri risultati sportivi. Si è parlato inevitabilmente dei momenti difficili della Saturno, ma anche di come ogni volta siano poi arrivate notevoli soddisfazioni.