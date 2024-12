Gli Ottoni Matildici in città

· C’è l’allegra musica degli Ottoni Matildici, oggi dalle 16 in centro a Reggio Emilia, per allietare l’atmosfera pre natalizia nel cuore della città. La street band, con gli immancabili Babbi Natale musicisti, è nota al pubblico reggiano per numerose esibizioni in zona. Il quintetto nato nel 2003 esegue musiche scritte e arrangiate per strumenti di ottone riscontrando sempre l’entusiasmo del pubblico.

· Stasera alle 21 al cinema Boiardo di Scandiano la proiezione di ’Natale Fuori Orario’ con ospite il cantautore Vinicio Capossela a presentare il documentario, in compagnia di Christopher Wonder e Marco Cervetti.

· Oggi alle 18,30 al teatro di Guastalla c’è ’Natale in danza’ con gli allievi di Atelier Scuola di danza di Guastalla e Sorbolo, che propongono un estratto del loro percorso formativo. Con la direzione artistica di Allegra Bergonzi, coreografie a cura di Francesca Alessandri, Allegra Bergonzi, Vanessa Bocazzi, Maura Cantarelli, Sofia Caruso, Alice Gualtieri, Margherita Righi, Paola Masi, Rebecca Pagliai, Carolina Rognoni.

• Oggi alle 16,30 alla biblioteca comunale Rosta Nuova a Reggio ci sono i Bibliogames, per un pomeriggio con giochi da tavolo rivolto in particolare a giovani dai 14 ai 25 anni, con ingresso libero.

· Alle 17,30 a Poviglio, in centro, aperitivo con Babbo Natale, che in compagnia del suo elfo regala caramelle e dolci a bimbi e adulti. Per allietare l’atmosfera si esibisce The Hallelujah Singers Gospel Choir di Cremona. Attivi vari stand con delizie gastronomiche. La manifestazione è promossa da Cogepoviglio, gruppo MeraviGlio, commercianti locali e scuole del paese.

