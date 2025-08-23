Gli rubano il bancomat mentre pesca sul canale

È stato derubato del borsello che aveva in auto, accorgendosi dell’azione furtiva solo quando sul suo telefonino è comparso un allarme per tentativo di prelievo dal bancomat.

La vittima del furto si trovava a pescare lungo un canale di bonifica nelle campagne a San Rocco di Guastalla. E non riusciva a capire come potesse essere stato usato il suo bancomat, in un istituto di credito a Gualtieri, visto che la tesserina elettronica era stata lasciata nell’auto, regolarmente in sosta proprio davanti ai suoi occhi, a poca distanza dal bordo del corso d’acqua. In effetti, avvicinandosi alla vettura, l’uomo si è accorto che c’era un vetro rotto e che dall’abitacolo mancava il portafoglio col bancomat.

Il ladro (o i ladri) erano riusciti a nascondersi bene dietro il veicolo per poi infrangere il vetro e impossessarsi del bottino. Si è poi scoperto che il prelievo era rimasto tentato, anche per l’assenza del codice segreto, che il proprietario per fortuna non aveva lasciato col bancomat. Ma anche il semplice tentativo di prelevare denaro ha fatto scattare l’allerta sul telefonino del proprietario, con il luogo (Gualtieri) dove era in corso l’operazione.

Il derubato, a quel punto, quando si è reso di conto di cosa era successo praticamente a poca distanza da lui, ha subito avviato le procedure per bloccare l’attività del bancomat, per poi segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine, per avviare le indagini. Sono frequenti i furti di borsette e portafogli da auto in sosta, con ladri e truffatori che utilizzano diverse tecniche per arraffare il bottino.

Antonio Lecci