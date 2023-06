Gli salvò la vita, un incontro per ringraziarlo

Salvo grazie a una visita di controllo dal dentista.

Se al momento del grave malore non si fosse trovato in quell’ambulatorio, un pensionato di 78 anni, di San Martino in Rio, difficilmente sarebbe sopravvissuto. L’immediato soccorso, con pratiche rianimatorie prestate da personale medico, gli ha salvato la vita. Una disavventura a lieto fine per Giancarlo Morelli, pensionato di San Martino in Rio, che il 12 gennaio si era recato allo studio dentistico Diamadent, corso Umberto I, in paese. Il massaggio cardiaco del dentista e del suo staff era stato fondamentale per evitare il peggio.

Ad alcuni mesi di distanza, per riconoscenza verso quel gesto salvavita, il pensionato ha voluto incontrare i suoi ’eroi’, offrendo loro un aperitivo al bar accanto alla rocca di San Martino.

Giancarlo Morelli è apparso emozionato, ma felice di ritrovarsi con le persone che si erano prodigate per salvargli la vita. Particolarmente emozionato anche il dottor Roberto Apponi, medico odontoiatra, il primo a prestare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica.

"Il signor Morelli – racconta il medico – ci teneva molto a questo incontro. Ha continuato a ringraziarci per quello che abbiamo fatto per lui. Ma noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. E siamo contenti che tutto sia andato nel migliore dei modi. Oltretutto quell’uomo vive da solo. Se il malore lo avesse colpito a casa, non avrebbe potuto avere un soccorso immediato".

"Vi sarò sempre riconoscente. Qualunque cosa abbiate bisogno, se possibile, sarò ben felice di esservi di aiuto", ha garantito Morelli. Il pensionato era stato colto da malore mentre si stava accomodando in uno degli ambulatori, interessato da una crisi cardiaca. Proprio la presenza di personale medico ha evitato il peggio. Il massaggio cardiaco aveva permesso di riattivare le funzioni vitali, consentendo una rapida ripresa delle condizioni generali, mentre veniva trasferito al S.Maria Nuova di Reggio.

Antonio Lecci