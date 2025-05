Gli scatti di Giuliano Menozzi alla Lambruscheria Bolle Quadre

Inserita nel circuito Off di Fotografia Europea 2025, la mostra di Giuliano Menozzi si compone di undici fotografie allestite negli spazi della Lambruscheria Bolle Quadre, in via del Guazzatoio. Uno dei fotografi amatoriali più bravi di Reggio aggiunge il suo personale contributo alla collaudata e fortunata iniziativa ‘Le mostre nei cassetti’: da anni alla Lambruscheria si organizzano, infatti, piccole mostre antologiche di fotografi reggiani. Nata da un’idea dello storico dell’arte Massimo Mussini insieme all’associazione culturale Artando, l’iniziativa ha l’intento di fare rivivere vecchie mostre, depositate nei cassetti degli autori e spesso dimenticate. Per Fotografia Europea 2023 venne presentata la mostra ‘Lessico familiare’ di Adriana e Vittorino Rosati, curata da Sandro Parmiggiani. Quest’anno le immagini vintage in bianco e nero di Menozzi, amico di fotografia sia di Vittorino Rosati che di Vasco Ascolini e Stanislao Farri. A disposizione dei visitatori il catalogo della bellisima mostra di 100 fotografie di Giuliano Menozzi organizzata da Vasco Ascolini e Massimo Musini nel 2013 in città. Dal 1958 Menozzi scatta esclusivamente in bianco e nero utilizzando una varietà di generi fotografici, dal ritratto allo sport, fino al teatro e paesaggio. E’ uno dei fondatori del circolo fotografico reggiano Il Soffietto.

Lara Maria Ferrari