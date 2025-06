Gli scatti di Valentina Bersiga sull’emotività dell’adolescenza

Nelle sue fotografie in mostra al Deseo Cafe di via Panciroli, Valentina Bersiga esplora l’adolescenza, la mancanza di comunicazione e la connessione emotiva, ma anche i silenzi e le distanze, la solitudine e la paura, e quel rifugio nella tecnologia che può essere sollievo e prigione di una giovinezza che si autopriva di aria, luce e leggerezza.

Nel progetto dal titolo ‘Loop’ (fino all’8 giugno) i vent’anni indagati da Valentina si trovano a dover fare i conti con la metamorfosi dei legami e delle relazioni umane, in un presente in cui avere vent’anni significa, appunto, spesso sentirsi soli e inascoltati.

Il mezzo fotografico viene utilizzato da Bersiga per creare un’ambientazione che dialoga con la psiche collettiva e personale, con un’estetica cinematografica e onirica in cui le luci rompono la freddezza della stanza per portare speranza, emozione e introspezione.

La tecnica mescola tools di intelligenza artificiale e software di fotoritocco per poter creare nuovi scenari surreali e metaforici.

Valentina Bersiga è laureata in Cinema al Dams di Bologna e lavora come regista e sperimentatrice di media audiovisivi, esplorando le loro applicazioni multimediali, musicali e artistiche. Negli ultimi anni si è concentrata su progetti video per la formazione di studenti e adulti, integrando strumenti di IA nelle sue opere.

