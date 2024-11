Gli scolari disegnano speciali segnalibri

Leggere arricchisce la mente e il cuore, ci permette di esplorare mondi lontani, scoprire nuove idee e ampliare i nostri orizzonti. Con queste premesse, grande entusiasmo e l’incoraggiamento e il sostegno dell’appassionata maestra Mara Anastasia, gli alunni delle classi quinte della scuola elementare Zibordi hanno risposto alla proposta "Salviamo la storica libreria del Teatro".

Unendosi agli artisti reggiani, già protagonisti nel 2023 dell’iniziativa ‘Un segnalibro d’autore’, i bambini doneranno i loro segnalibri, disegnati e dipinti, stamani alle 9,45 alla libreria del Teatro. "Fin dai primi giorni di scuola della classe 1a, le bambine e i bambini della scuola primaria Giovanni Zibordi, viaggiando all’interno di una immaginaria Mongolfiera, hanno iniziato il loro viaggio verso la conoscenza attraverso la narrazione prima, e una lettura consapevole poi, i Libri. - spiega Mara Anastasia - Oggi frequentano la classe quinta, sono ormai giunti al compimento del primo grado di Istruzione e la loro passione verso la narrazione e la lettura non ha perso il vigore iniziale". Che cos’è, dunque, un libro per queste donne e uomini in erba? "Un libro è un abbraccio caldo, caldo", "Quando leggi un libro inizi a sognare e mentre leggi provi una sensazione magnifica", e ancora si legge nei loro pensieri, "pochi bimbi e giovani oggi sanno il vero significato di sognare".

Sappiamo quanto leggere un libro richieda tempo e pazienza, un ritmo lento che ci permette di immergerci nelle storie che stiamo leggendo. "Allora, forza libri!", dicono in coro, alunni e la loro insegnante.

Lara Maria Ferrari