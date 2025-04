Gli scolari scrivono una canzone sul Giro

Prosegue l’attività "Giro a scuola" inserita nel calendario di avvicinamento all’arrivo del Giro d’Italia a Castelnovo, il 21 maggio. Si tratta in una serie di incontri condotti da Luca Simonelli che riguardano i temi del Giro, della bici e dei ciclisti, dei materiali e della tecnologia di ieri e di oggi. Una giornata è stata dedicata alle scuole del Comune di Toano: gli incontri si sono svolti nel capoluogo, con ragazze e ragazzi di Quara, poi a Cavola. Presenti gli ex ciclisti professionisti Lauro Grazioli, Paolo Tedeschi, Giuseppe Sacchetti da Scandiano, Gianni Leurini dell’Università del Pedale di Castelnovo e per la prima volta Matteo Nigliazzo, 15enne della scuola di Toano che corre per la "CiclisticaCavriago". Al Cavolaforum con Federico Biagini, corridore professionista della VF Bardiani Csf Faizané, il team reggiano della storica famiglia Reverberi. La scuola di Quara ha ideato una sorta di Gioco dell’Oca con caselle dedicate al cibo sano, alla salute, allo sport, mentre la scuola di Toano ha creato un cartellone sulla salita in bici alla Pietra di Bismantova. Infine i ragazzi delle scuole di Cavola hanno composto una canzone ad hoc per il Giro cantata insieme agli ospiti e album con immagini a tema. Oggi il "Giro a scuola" farà tappa a Felina.

Settimo Baisi