Gli scontri costano cari agli ultras. Vietata la trasferta ad Avellino

Costano cari gli scontri pre-derby di martedì sera agli ultras della Reggiana. Il Viminale ha deciso di vietare, ai tifosi residenti a Reggio e provincia, la trasferta di sabato prossimo ad Avellino (il match coi Lupi è alle 12,30). La ratifica ufficiale non è ancora arrivata, ma l’Osservatorio metterà tutto nero su bianco nelle prossime ore: solamente i non residenti in provincia e in possesso della ’Fidelity Card’ potranno acquistare i biglietti, dunque il campo è ristretto praticamente all’osso.

Intanto la Digos della questura di Reggio ha avviato le indagini per identificare i due gruppi di tifosi di Reggiana e Modena che si sono scontrati in tangenziale, un’ora e mezza del fischio d’inizio del derby. Stando alle ricostruzioni, oltre una cinquantina di ultras della Reggiana sono partiti dal circolo Arci Pigal – abituale luogo di ritrovo prima delle partite, adiacente alla curva Sud dello stadio – per raggiungere attraverso i campi la tangenziale nel momento in cui stavano arrivando gli ultras del Modena in auto. I sostenitori della squadra granata, armati di mazze e bastoni, hanno acceso i fumogeni provocando i rivali che sono scesi dalle loro vetture, dando vita agli scontri in mezzo alla strada, a circa un chilometro e mezzo dallo stadio. A scortare i modenesi c’era comunque la polizia che ha poi richiesto rinforzi con il reparto mobile che è arrivato poco dopo, facendo disperdere i due gruppi.

Non si registrano feriti ‘ufficiali’ anche se qualche modenese ha riportato conseguenze (ma gli ultras non vanno mai a medicarsi o comunque non dichiarano gli scontri). Mentre, come si apprende dal sito web hooligans.cz, i tifosi granata – come si vede nella foto – hanno rubato uno striscione ai rivali (che avrebbero voluto esporre in curva Nord), motivo di vanto nella guerra tra ultras. Gli inquirenti, tramite filmati video e testimonianze, sono al lavoro per individuare i facinorosi e applicare loro eventuali Daspo.

dan. p.