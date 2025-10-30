Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoIl post di Andrea DeloguFolle inseguimentoPrevisioni meteoSofia StefaniMamma sfrattata
Acquista il giornale
CronacaGli scontri costano cari agli ultras. Vietata la trasferta ad Avellino
30 ott 2025
DANIELE PETRONE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Gli scontri costano cari agli ultras. Vietata la trasferta ad Avellino

Gli scontri costano cari agli ultras. Vietata la trasferta ad Avellino

Il Viminale ‘castiga’ i tifosi: solo i non residenti reggiani possono comprare i biglietti con la Fidelity Card. Intanto la Digos indaga per individuare i facinorosi che hanno dato vita ai tafferugli in tangenziale.

Il Viminale ‘castiga’ i tifosi: solo i non residenti reggiani possono comprare i biglietti con la Fidelity Card. Intanto la Digos indaga per individuare i facinorosi che hanno dato vita ai tafferugli in tangenziale.

Il Viminale ‘castiga’ i tifosi: solo i non residenti reggiani possono comprare i biglietti con la Fidelity Card. Intanto la Digos indaga per individuare i facinorosi che hanno dato vita ai tafferugli in tangenziale.

Per approfondire:

Costano cari gli scontri pre-derby di martedì sera agli ultras della Reggiana. Il Viminale ha deciso di vietare, ai tifosi residenti a Reggio e provincia, la trasferta di sabato prossimo ad Avellino (il match coi Lupi è alle 12,30). La ratifica ufficiale non è ancora arrivata, ma l’Osservatorio metterà tutto nero su bianco nelle prossime ore: solamente i non residenti in provincia e in possesso della ’Fidelity Card’ potranno acquistare i biglietti, dunque il campo è ristretto praticamente all’osso.

Intanto la Digos della questura di Reggio ha avviato le indagini per identificare i due gruppi di tifosi di Reggiana e Modena che si sono scontrati in tangenziale, un’ora e mezza del fischio d’inizio del derby. Stando alle ricostruzioni, oltre una cinquantina di ultras della Reggiana sono partiti dal circolo Arci Pigal – abituale luogo di ritrovo prima delle partite, adiacente alla curva Sud dello stadio – per raggiungere attraverso i campi la tangenziale nel momento in cui stavano arrivando gli ultras del Modena in auto. I sostenitori della squadra granata, armati di mazze e bastoni, hanno acceso i fumogeni provocando i rivali che sono scesi dalle loro vetture, dando vita agli scontri in mezzo alla strada, a circa un chilometro e mezzo dallo stadio. A scortare i modenesi c’era comunque la polizia che ha poi richiesto rinforzi con il reparto mobile che è arrivato poco dopo, facendo disperdere i due gruppi.

Non si registrano feriti ‘ufficiali’ anche se qualche modenese ha riportato conseguenze (ma gli ultras non vanno mai a medicarsi o comunque non dichiarano gli scontri). Mentre, come si apprende dal sito web hooligans.cz, i tifosi granata – come si vede nella foto – hanno rubato uno striscione ai rivali (che avrebbero voluto esporre in curva Nord), motivo di vanto nella guerra tra ultras. Gli inquirenti, tramite filmati video e testimonianze, sono al lavoro per individuare i facinorosi e applicare loro eventuali Daspo.

dan. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScontriUltras