Gli scontri pre-derby costano carissimi. A forte rischio le trasferte di Carrara e Mantova

Ieri c’erano solamente tre tifosi di fede granata nel settore ospiti dello stadio di Avellino: potrebbe non essere l’ultima volta.

La decisione di vietare, per la gara di ieri, la vendita nel settore ospiti ai residenti nella provincia di Reggio Emilia, e di "concederla" solo ai non residenti nella nostra provincia in possesso della fidelity "Regia Card", è scaturita dopo gli scontri a colpi di bastone e mazze in tangenziale accaduti prima del derby col Modena di martedì.

È probabile, però, che non si fermino qui le conseguenze: sono fortemente a rischio anche le prossime due trasferte quella di Carrara di sabato 22 novembre (ore 15) e quella di Mantova dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre. Quindi per rivedere il cuore pulsante granata sempre molto numeroso lontano da Reggio, c’è il concreto rischio che si debba aspettare sabato 20 dicembre, quando i granata andranno in scena a Pescara.

È facile immaginare che la società granata proverà ad evitare questo epilogo, ma il rischio è concreto e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, quando usciranno le modalità di prevendita delle gare in oggetto.

