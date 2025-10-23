Gli scout piantano alberi. Per celebrare due indimenticabili

Festa e due alberi piantati nel parco Baden Powell per celebrare ufficialmente il 40° compleanno del gruppo scout di Albinea. Domenica scorsa, al parco Baden Powell, il gruppo scout di Albinea ha dunque festeggiato l’importante anniversario. L’iniziativa dello scorso weekend è stata molto partecipata dalle famiglie, bambini ed ex capi scout.

Durante la mattinata sono stati inoltre piantati due alberi: uno è stato dedicato a don Giuseppe Bassissi (storico parroco di Albinea scomparso nel dicembre 2023) e l’altro a Guido Panna, due dei fondatori del gruppo. Era presente pure Gianni Poletti, il terzo fondatore.

Il gruppo conta ad oggi 140 soci: ragazzi con un’età tra 8 e 22 anni. L’evento organizzato non sarà l’ultimo che verrà promosso per commemorare i 40 anni di presenza sul territorio. Per il gruppo quello appena trascorso è stato un fine settimana molto intenso, iniziato precedentemente con la marcia intercomunale della pace di sabato: un’occasione in cui i capi scout hanno scritto una lettera aperta alla comunità, interrogandosi su come essere portatori di pace in questo particolare periodo storico nelle esperienze educative che propongono ai ragazzi. Grande soddisfazione per il gruppo scout di Albinea per il traguardo dei 40 anni raggiunto.

m. b.