Gli sfarzi di Giulio Cesare in chiave barocca

"Giulio Cesare", opera barocca con la musica di Georg Friedrich Händel, è in replica nel pomeriggio (con inizio alle 15,30) al Teatro Municipale Valli. Uno spettacolo di grande suggestione visiva – firmato dalla regista Chiara Muti – grazie alle essenziali quanto evocative scene di Alessandro Camera e i bellissimi costumi di Tommaso Lagattolla. Le luci di Vincent Longuemare hanno dato alle scene un taglio barocco, carico di chiaroscuri. Chiara Muti ha puntato su uno spazio metafisico, capace di richiamare gli sfarzi dell’antico Egitto e dell’antica Roma. A caratterizzare la scena è un’enorme maschera che riproduce il volto di Giulio Cesare. Tante le citazioni letterarie, soprattutto dal repertorio shakespeariano. Raffinata ed elegante la lettura musicale che ha dato Ottavio Dantone dell’opera, alla testa dell’Accademia Bizantina, che ha diretto e accompagnato al clavicembalo l’ensemble da lui stesso fondato. Dantone e Accademia Bizantina sono considerati i migliori interpreti händeliani. Di grande livello il cast artistico. Il ruolo di Giulio Cesare è affidato a Raffaele Pe, mentre Cleopatra è Marie Lys. Delphine Galou è Cornelia, mentre Tolomeo è Filippo Mineccia. Nel cast anche Davide Giangregorio come Achilla, Federico Fiorio (straordinario) come Sesto, Andrea Gavagnin come Nireno e Clemente Antonio Daliotti come Curio.

Stella Bonfrisco