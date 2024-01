Gli sferra una coltellata poi si dilegua: preso

E’ stato ferito alla schiena da un colpo inferto con un coltello con lama arrotondata a due punte, di quelli solitamente usati per afferrare formaggio o pezzi di frutta. Poi l’aggressore si è allontanato in auto, per poi essere individuato e raggiunto dai carabinieri, mentre si trovava in un bar, in un paese vicino. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi di un bar a San Rocco di Guastalla. Forse contrasti personali pregressi avrebbero dato vita a un diverbio, sfociato poi nel ferimento con il coltello. Pare che l’indagato, cinquantenne, fosse intenzionato a chiedere alla vittima di ritirare una querela, dopo che tra le parti c’erano stati altri screzi in passato. Ma la questione non si è affatto risolta. Anzi, si può dire che è peggiorata con una nuova azione violenta. Poco dopo sono arrivati i soccorsi con ambulanza e autoinfermieristica per le prime cure e per trasportare il ferito (un 34enne abitante a Guastalla, rintracciato nei pressi della chiesa di San Rocco) al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. E’ stato medicato e dimesso con una prognosi di una decina i giorni. Il coltello è stato rinvenuto nel parcheggio vicino al bar, ad opera dei carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti dopo la segnalazione di quanto era accaduto. Sono poi state avviate le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte, i carabinieri sono risaliti all’identità dell’aggressore, rintracciato poco dopo, portato in caserma e denunciato per lesioni aggravate. Il coltello usato per il ferimento è stato sequestrato.

Antonio Lecci