Gli sgomberati dalle Reggiane? Solo in 20 hanno trovato lavoro

Centoquattro persone che hanno accettato la proposta di accoglienza, 90 che sono ancora parte del progetto sociale attualmente in corso. È questa, sinteticamente, la ‘fotografia’ del post chiusura delle ex Reggiane culminato nel settembre del 2021. È quanto emerge dalla dettagliatissima risposta che l’assessore al welfare del Comune, Daniele Marchi, ha inviato ai consiglieri di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, i quali nel luglio del 2022 avevano presentato un’interrogazione per capire ‘lo stato dell’arte’ dei profughi presenti nei locali dismessi delle ex Officine Reggiane ed entrati nei percorsi ufficiali dell’accoglienza. Secondo i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, a parte un soggetto in possesso della cittadinanza italiana, gli altri risultavano essere tutti cittadini stranieri; a coloro i quali risultavano in possesso dei requisiti formali per poter essere considerati ‘regolari’ in Italia, "è stata avanzata e ottenuta la residenza presso il domicilio indicato o, in assenza, presso la sede centrale di Piazza Prampolini 1" (cioè, presso il Municipio).

Successivamente Marchi spiega come per tutti quei 104 è stata compiuta una valutazione per intraprendere un percorso di inserimento nel mondo del lavoro: "Una ventina di persone – scrive l’assessore al Welfare – sono occupate in attività lavorative senza sostegno degli operatori in totale autonomia. In mancanza di requisiti si è lavorato sugli aspetti legato alla regolarizzazione o di orientamento alla formazione". In questo secondo ambito, i problemi riscontrati, sono stati importanti: "Vi è di fondo una ‘scarsa occupabilità’ determinata da alcuni fattori specifici – si legge – tra cui, ad esempio: la scarsa competenza linguistica, l’analfabetismo anche della lingua d’origine, deficit cognitivi importanti raramente trattati e diagnosticati, stili di vita incompatibili con il setting formativolavorativo. Vi è quindi un intenso lavoro socioeducativo da fare con le persone più compromesse che richiede percorsi individualizzati".

Tali percorsi risultano essere in carico al gruppo di lavoro ‘Reggiane off’ formato da Comune, Ausl, Caritas, e Papa Giovanni XXIII. Marchi si sofferma anche sulle condizioni psicofisiche di coloro che sono stati accolti all’interno di tali percorsi: "La presenza di bisogni clinici e sanitari è riconducibile per la quasi totalità problematiche di tossicodipendenza, disagio psichico o, in alcuni casi, entrambi questi aspetti".

Allo stato attuale delle 90 persone che sono ancora all’interno dei percorsi, 15 sono ‘dismissibili’: "Avendo come unico bisogno, quello abitativo", in un panorama, quello reggiano, non certo favorevole per soggetti con questo tipo di background. La conclusione dell’assessore Marchi è tutto sommato amara: "La vita prolungata in condizioni di marginalità ‘genera’ una stratificazione di bisogni e problematicità il cui tempo di recupero è direttamente proporzionale al tempo trascorso ‘in strada’. C’è chi riconduce questa proporzione 1 a 3: ovvero, per ogni anno trascorso in strada, ne servono tre di percorsi di recupero".

Nicola Bonafini