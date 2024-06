Gli spettacoli di burattini si ’sdoppiano’. Aperitivo alla Vasca di Corbelli. A Casalgrande lo show di Maragoni

Doppio appuntamento, stasera per "Baracca & Burattini". Alle 21,30 ai giardini della Rocca di Scandiano va in scena "Il campanello magico" coi burattini di Mattia. Mentre alle 21,30 in piazza Damiano Chiesa a Bibbiano ci sono i "Pupi di Stac" in "Giovannin senza paura" tra recitazione dal vivo, dialogo con il pubblico ed intervento diretto dei bambini. Al centro sociale Vasca di Corbelli a Reggio stasera dalle 20 torna "Aperitivo in Vasca" con Giampaolo Martelli a proporre "Gli anni del Piper", con la migliore selezione anni Sessanta tra beat e rock’n’roll. Stasera alle 21.30 nel cortile delle scuole di via Costa a Guastalla la rassegna "Cinema sotto le stelle" propone il film "Grazie ragazzi" di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, con ingresso libero. La proiezione viene preceduta dalla presentazione della XX edizione del Brescello Film Festival che si terrà dal 28 al 30 giugno. E proprio a Brescello, in piazza, stasera alle 21 viene proposto il documentario "Immergas e lo sport, una storia che si ripete" del regista Giorgio Galli, di Lentigione. A Villa Segrè a Casalgrande stasera le "Notti in villa" con "I grandi numeri", stand-up poetry con il poeta e attore Lorenzo Maragoni.