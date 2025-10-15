Gli stati generali dell’educazione. Tre giorni di confronto al Malaguzzi: "Rimettiamo la scuola al centro"

Sarà Reggio a ospitare la prima edizione degli Stati generali dell’Educazione e della Formazione, rivolti all’intera comunità scolastica e attesi il 20, 23 e 24 ottobre. "Partiamo dai ragazzi", dichiara Isabella Conti, assessora a Scuola, Welfare, Terzo settore e Politiche per l’infanzia della Regione, che ha voluto e organizzato l’evento, in collaborazione con Comune, Reggio Children e Centro Loris Malaguzzi. ‘Finestre sul futuro. Ogni aula è un domani in costruzione’, il titolo scelto per la tre giorni di incontri, dialoghi e laboratori, ospitati al centro Malaguzzi, patria del modello pedagogico riconosciuto nel mondo Reggio Approach, che formeranno un "cantiere condiviso di idee ed esperienze per costruire insieme un nuovo patto educativo che coinvolga tutta la comunità", afferma sindaco Marco Massari alla presentazione. Un confronto aperto che arriva dopo gli Stati generali dell’infanzia e dell’adolescenza a Bologna, e che vedrà protagonisti studenti, docenti, formatori e famiglie, insieme a intellettuali di spicco, per ridare centralità ai temi dell’educazione e della formazione come architravi del futuro dei nostri giovani. Parla di "Opportunità incredibile e ambiziosa per Reggio", l’assessora Marwa Mahmoud, riferendosi ai lavori, la cui regia scientifica sarà affidata a Vanessa Roghi, storica dell’educazione e della scuola, a sua volta relatrice, insieme, fra gli altri, a Maura Gancitano, Matteo Saudino e Federico Ruozzi, presidente di Scuole e Nidi d’infanzia comunali.

Dibattiti per guardare oltre il presente, "in un dialogo aperto sulle trasformazioni della scuola e sui nuovi bisogni formativi della società contemporanea. - continua sindaco Massari – si porranno tante domande e spero si troveranno risposte, nel contesto di un oggi spesso problematico e difficile, nel luogo – patria del Reggio Approach, che mette al centro i bambini, la loro creaitività, bellezza, la relazione, come strumenti di crescita e cambiamento". "L’educazione è da decenni al centro delle politiche della nostra amministrazione – chiosa il sindaco – e vogliamo continuare in questo percorso". Qualche dato. Per l’anno scolastico 2025-‘26, in Emilia-Romagna sono 532 le istituzioni scolastiche statali attive. Le scuole paritarie sfiorano quota mille, di cui 766 scuole dell’infanzia. Tra le province, dietro Bologna (5.152 classi) si posizionano Modena (4.217) e Reggio (4.217). Nelle scuole secondarie di Il grado, 43% degli studenti ai licei, 35% agli istituti tecnici e oltre 21% ai professionali. "È da qui, da Reggio, capitale di una pedagogia che continua a parlare al mondo, che vogliamo rilanciare un’idea alta e condivisa di educazione come bene comune – dice Conti – Vogliamo arrivare a formulare proposte concrete: in un’epoca attraversata da sfide globali, rivoluzioni tecnologiche e profondi cambiamenti sociali, la scuola deve essere il cuore pulsante della democrazia".

Il sapere come bussola di libertà, apprendimento e crescita, umana e sociale, dove la scuola sia luogo vivo, "per immaginare e realizzare un domani diverso dall’oggi, soprattutto quando l’oggi non ci convince o non ci appartiene", conclude Conti.