Gli strappano la catenina dal collo. Pensionato finisce all’ospedale

Furti con destrezza, che in qualche caso si trasformano in rapine improprie. Dopo alcuni recenti casi avvenuti a Guastalla, ora anche a Luzzara si sono registrati diversi episodi. Giovedì mattina è stata segnalata una aggressione ai danni di un pensionato del paese, avvicinato da un giovane di origine straniera, apparentemente sui vent’anni di età, il quale ha colto di sorpresa la vittima alle spalle, per poi strappargli la catenina che teneva al collo.

Il malvivente è poi fuggito in sella a una bici di colore giallo. Il pensionato, in un attimo di disorientamento, è caduto a terra, finendo in ospedale.

L’episodio si è verificato lungo una pista ciclopedonale non distante dal supermercato Conad, nel centro abitato del paese. E non sembra essere un caso isolato.

Di recente un simile episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria luzzarese, ai danni di una donna in attesa del treno per raggiungere Codisotto. E’ stata avvicinata da uno sconosciuto, per poi vedersi strappare la catenina d’oro dal collo. Un’altra donna, una pensionata ottantenne, è rimasta vittima di un altro furto con strappo, stavolta in via XXV Aprile. Episodi che sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Già nei mesi scorsi simili reati erano avvenuti nella zona del centro storico di Guastalla, oltre che a Luzzara e a Codisotto: in un caso un pensionato era rimasto gravemente ferito nella caduta a terra provocata dagli autori del furto-rapina di un costoso orologio.

a.le.