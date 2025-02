"Gli ‘street tutor’?. Misure del Comune palliative e inefficaci"

La sicurezza è una delle principali preoccupazioni dei cittadini di Reggio, ma l’amministrazione comunale continua a rispondere con misure inefficaci e palliativi, come l’istituzione degli street tutor. A criticare l’idea lanciata dal sindaco Marco Massari nel corso del consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza lunedì scorso, è l’avvocato Matteo Marchesini (foto) di Reggio Civica, già candidato al consigliere comunale nella lista di Giovanni Tarquini. "Questo approccio – continua – non solo non affronta il problema alla radice, ma sembra addirittura volerlo minimizzare, evitando soluzioni realmente incisive. Ma perché questa scelta? Quali sono i motivi dietro la resistenza dell’amministrazione a prendere provvedimenti più drastici? Perché è più semplice negare il problema che doverlo affrontare, si potrebbe semplificare".

Poi attacca: "Uno dei motivi principali è, senza dubbio, di natura ideologica. Le amministrazioni di sinistra, come quella di Reggio, tendono a privilegiare un modello di intervento sociale e culturale, spesso negando la necessità di un’azione decisa, di prevenzione e non solo repressiva, sul fronte della sicurezza. L’idea che il problema possa essere risolto con strumenti di mediazione e inclusione sociale si è visto essere una strada senza uscita e, nel frattempo, i cittadini si sono trovati a vivere in un contesto sempre più insicuro. Il ricorso agli “street tutor” ne è un esempio lampante: figure prive di autorità e strumenti reali per contrastare la criminalità, il cui compito si limita a dissuadere e monitorare situazioni a rischio senza poter intervenire in maniera efficace". Infine Marchesini invoca "misure molto più incisive, ma evidentemente bisogna registrare che a Reggio la politica viene prima della sicurezza. Sarebbe ora di mettere da parte le ideologie".