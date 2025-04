Gli striscioni anti-velocità: "Non siete in tangenziale"

"Rallenta non sei in tangenziale". "Basta morti su queste strade". Per ben due volte in una settimana cittadini di Codemondo e San Bartolomeo hanno esposto striscioni lungo le principali strade delle frazioni; per due volte sono stati tolti. Ieri mattina è stata la polizia municipale a intervenire con grande tempismo nei sei punti in cui i lenzuoli con le scritte erano stati esposti: in particolare su cancellate ed alberi ai lati di via Freddi e via Tirabassi, nella rotatoria delle scuole, ma anche dove in dicembre era avvenuto un doppio incidente mortale.

Il comitato informale dei residenti si dice allibito: "Assistiamo ad un corto circuito imbarazzante. I vigili, invece di fermare i veicoli che ad ogni ora sfrecciano tra le nostre abitazioni, dove vige il limite dei 50 km/h, eliminano degli striscioni con cui invitiamo automobilisti e camionisti ad andar piano". Le affissioni erano state fatte la prima volta nella notte tra giovedì e venerdì, la seconda lunedì notte: "Lo abbiamo pensato come una sorta di flash mob, anche in vista della riunione del 2 aprile (stasera, ndr) con la Giunta Massari. La prima volta in poche ore, nel mezzo della notte, sono stati rimossi anche da posti in cui era difficile arrivare". Il gruppo denuncia anche che "durante l’installazione sono passate varie macchine truccate che sfrecciavano e ci è stato segnalato che ci sono gare durante le notti".

Oggi il vicesindaco Lanfranco De Franco insieme ad alcuni assessori incontrerà a Codemondo i residenti di queste frazioni per illustrare il piano di interventi e i progetti per il periodo 2025-27, tra cui la riapertura di via Antica e il ripristino della fermata del treno lungo la Reggio-Ciano. "Chiederemo che si intervenga per diminuire l’intensità del traffico e rallentare chi corre ai 100-120 km/h. Purtroppo temiamo che la futura rotatoria del Ghiardo, con la bretella per Barco, non sposterà il passaggio dei mezzi pesanti che scelgono con i navigatori sempre il tragitto più breve anche se questo significa incastrarsi con i tir all’incrocio tra via Freddi e via Sottili. Serve una bretella tra via Freddi e la rotonda Burani di Cavriago. E serve completare la rete delle piste ciclopedonali".

Francesca Chilloni