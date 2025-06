Gli studenti del liceo d’arte Chierici danno vita all’installazione Acr*vie

La biblioteca delle Arti in piazza della Vittoria ospita una interessante mostra collettiva, dal titolo ‘Acr*vìe’, frutto del corso ‘Arte e Forma’ ideato da Matteo Messori e indetto dal liceo artistico Gaetano Chierici in collaborazione con i Musei Civici.

‘Acr*vie’ è un’installazione corale degli studenti iscritti al corso, che indaga temi come la memoria, l’identità e la trasformazione, proponendo un archivio visivo di pensieri e visioni ispirato dalle collezioni dei Musei Civici.

L’iniziativa rappresenta l’esito di un percorso creativo e formativo che ha coinvolto studentesse e studenti del Chierici. Fra questi, Mariatou Bara, che con il suo ‘Sole a lato’, per il quale ha utilizzato un telo bianco e abiti per bambini, propone un telo bianco nelle sembianze di un sudario, che presenta e non copre, diventando il supporto dove vengono esposti i piccoli abiti tagliati e ricuciti lungo linee asimmetriche e casuali, come ferite.

Gli abiti sono stati immersi a lungo in barattoli con una soluzione di acqua, terra e graffette di ferro che li ha deteriorati. "Questi vestiti vengono sottoposti a un processo di decostruzione e ricostruzione, come se fossero l’immagine stessa di un’infanzia spezzata e distrutta dalla violenza, ma al contempo desiderosa di ritrovare la sua forma originaria". Testi critici, Sonia Isabel Lasagni. Supervisione, Chiara Pelliciari (Musei Civici).

l.m.f.