Gli studenti delle medie scoprono il volontariato attraverso Ema

Anche quest’anno i volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ sono stati impegnati in un progetto con l’istituto comprensivo di Casalgrande. Gli studenti delle classi terze delle scuole medie hanno trascorso alcune mattinate in compagnia dei volontari per conoscere l’associazione, apprendere come fare una corretta chiamata al 112 attivando la catena del soccorso e imparare le manovre salvavita.

Intanto il 12 aprile alle 20.30 al Parco del Liofante di Salvaterra, Proloco Casalgrande in collaborazione con Ema organizza una cena per l’acquisto di un Dae nella zona del Parco Amarcord. Per prenotazioni: 339/2667149.

m. b.