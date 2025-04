Gli studenti delle medie Toschi ’a passo di Liberazione’ a Bologna

Un centinaio di studenti della scuole medie Toschi di Baiso-Viano hanno partecipato a Bologna all’inaugurazione della mostra ‘A passo di Liberazione 1945-2025’.

Venti pannelli raccontano luoghi e volti della Resistenza in Emilia-Romagna. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione l’assemblea legislativa della Regione ospita un progetto curato dalla rete degli istituti storici dell’Emilia-Romagna coordinata dall’istituto storico Parri-Bologna metropolitana e realizzato con il contributo dell’assemblea legislativa e assessorato regionale alla cultura. La mostra seleziona i principali contenuti del sito apassodiliberazione.it dove è possibile consultare i materiali completi della ricerca storica, documentazione e racconto, tradotti in linguaggi adatti alla mappatura digitale.

La mostra sarà aperta fino al 7 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Da questa ricerca è nata una mappa digitale della regione che dialoga con una linea del tempo che abbraccia il periodo della liberazione regionale (da agosto 1944 a maggio 1945) per offrire una modalità di analisi degli eventi storici non solo geografica, ma anche storica e temporale. Sono riprodotti eventi e luoghi che via via nel corso dei mesi hanno segnato la fine della guerra e la liberazione dall’occupazione militare tedesca.

m. b.

Nella foto: gli studenti delle scuole medie nel ’parlamento’ regionale