Gli studenti dell’Einaudi reclamavano più attenzione: "Ora si è creato un clima nuovo di collaborazione"

Sembrano rientrare gran parte delle problematiche che erano emerse nelle scorse settimane all’istituto scolastico Einaudi di Correggio, portando perfino a una manifestazione pubblica davanti alla sede della scuola, appena prima di Pasqua. E’ seguito un incontro con le istituzioni provinciali, oltre che un confronto più diretto tra i rappresentanti degli studenti, dirigenza scolastica e docenti. E i risultati sembrano essere positivi.

"Si è creato un clima molto più collaborativo, c’è dialogo e stiamo cercando di costruire qualcosa di bello insieme: come studenti ma anche come scuola nel suo complesso", conferma uno dei rappresentanti del corpo studentesco. Che aggiunge. "Abbiamo fatto una giornata di monte-ore nei giorni scorsi, cne è stato un esempio concreto di come deve essere concepita la scuola. L’esperienza è andata molto bene, ci sono state tante attività e abbiamo avuto anche una notevole collaborazione da parte dei docenti. Crediamo che sia importante valorizzare questo percorso e, allo stesso tempo, ringraziare anche la dirigenza e tutta la scuola per l’impegno e la disponibilità mostrata in questo momento di ripartenza". Anche alcuni problemi di tipo tecnico e strutturale – tra cui infiltrazioni idriche e situazione di una parte delle toilette – sono al vaglio per essere risolti al più presto.

a.le.