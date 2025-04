Gli studenti in tribunale. Visita tra stand e teatro

Una speciale lezione sui tanti volti della legalità, con un focus sui percorsi che favoriscono il reinserimento sociale dei detenuti, coniugando esigenze di giustizia e di rieducazione e alleggerendo al contempo le carcerari al collasso. È quella che andrà in scena nella mattinata di sabato 10 maggio in tribunale, durante l’evento organizzato anche quest’anno dalla sottosezione reggiana dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) per gli studenti delle scuole superiori. Qui le detenute-attrici del reparto Orione nel carcere della Pulce proporranno lo spettacolo ‘Cuciture. I sogni non hanno pareti’, una produzione del centro teatrale MaMiMò con la regia di Cecilia Di Donato e di Lara Sassi.

Non è l’unica iniziativa prevista dall’Anm locale - rappresentata dai giudici Silvia Guareschi (nella foto, a sinistra), Matteo Gambarati e dal pubblico ministero Stefano Finocchiaro -, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati reggiani e la Camera penale ‘Bigi’, riservata ai ragazzi dell’istituto Scaruffi e del Convitto Corso di Correggio che quest’anno hanno partecipato durante l’anno scolastico a incontri formativi sulla legalità.

Torneranno infatti nel piazzale interno del tribunale gli stand con i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine: a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, polizia locale e polizia penitenziaria quest’anno si aggiungeranno i vigili del fuoco; con tutti quanti i ragazzi potranno dialogare apprendendo come si svolgono le loro attività. Altra novità è rappresentata dal coinvolgimento delle realtà che nel nostro territorio si impegnano, attraverso apposite convenzioni, in percorsi alternativi per imputati o detenuti.

Ci sarà ‘Nuovamente’, progetto della Caritas reggiana che opera anche nell’ambito della messa alla prova attraverso lavori di pubblica utilità. E il centro di giustizia riparativa "Anfora" che nasce da un’iniziativa della cooperativa L’Ovile e si occupa di una forma di risoluzione dei conflitti che pone al centro la vittima e la riparazione dei danni causati dal reato, promuovendo un dialogo con il responsabile e la società. Sarà presente all’iniziativa anche un referente per il Garante dei detenuti. Se l’anno scorso era stato simulato davanti ai ragazzi un vero e proprio processo per omicidio, in cui pm, giudici e avvocati si erano seduti in aula scambiandosi le parti, il 10 maggio saranno invece protagoniste le detenute della Pulce, il cui spettacolo rientra nelle attività promosse dal Comune nell’ambito del progetto ’Territori per il reinserimento Emilia-Romagna‘, finanziato da Cassa delle ammende e dalla Regione. La partecipazione dell’iniziativa dell’Anm organizzata in tribunale sarà riservata agli studenti.

Alessandra Codeluppi