Gli studenti incontrano i cestisti disabili. E imparano a fare sport in carrozzina

Tre atleti dell’Asdre (associazione sport disabili Reggio Emilia) mercoledì mattina hanno incontrato gli studenti delle 4 classi seconde delle medie di Albinea e Borzano nella palestra comunale di via Grandi. Ilaria Iotti, Federico Riassoldati e Matteo Batistuta hanno risposto all’intervista dell’editor di Mondadori Andrea Delmonte e agli interrogativi posti dai ragazzi e ragazze delle scuole sulle curiosità e i motivi che li hanno portati a praticare il basket in carrozzina. Al termine dell’incontro alcuni studenti sorteggiati, a bordo delle carrozzine, hanno effettuato percorsi con la palla e giocato una partita. L’iniziativa è la conclusione di ‘Insieme sotto canestro’ che a sua volta rientra nel progetto ‘Tu sì che vali. Sport nello zaino’. Grazie alla collaborazione tra l’ufficio sport del Comune, i docenti e Asdre, per tre settimane gli studenti hanno avuto opportunità di sperimentare lo sport in carrozzina.

m. b.