Gli studenti piantano alberi per creare un nuovo parco

Gli studenti di Gualtieri impegnati a piantare alberi per la creazione di un parco. L’evento è previsto lunedì mattina a Gualtieri, nella zona accanto al cimitero, come momento di sensibilizzazione al rispetto della natura. L’area, trasformata in parco pubblico, è stata identificata dal Comune e preparata per le attività di piantumazione dalla ditta Bacchi Spa. Le essenze che verranno piantumate sono state scelte tra quelle autoctone: gelsi, cornioli, carpini, aceri campestri e mirabolani.