Gli studenti ripuliscono Guastalla. Un colpo di scopa per l’ambiente

Con le loro pettorine fluorescenti e gli attrezzi per la raccolta, numerosi studenti di Guastalla ieri mattina hanno avviato l’attività di pulizia di alcune aree del centro storico della loro cittadina. I ragazzi delle terze medie dell’istituto Ferrante Gonzaga sono state impegnate per un paio d’ore in un progetto di educazione ambientale che coinvolge anche il Comune, Sabar e la stessa scuola. Come gli anni scorsi, l’attività comincia con un momento di ritrovo in piazza Mazzini, il saluto delle autorità locali e la distribuzione dei materiali forniti da Sabar (sacchi, pinze, guanti e pettorine), per poi dividersi in gruppi, diretti alle zone de ripulire. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, operano in aree facilmente raggiungibili a piedi, per eseguire la pulizia dai rifiuti abbandonati.

Sono sempre di più i gruppi di volontari che si attivano attraverso iniziative di pulizia ai bordi delle strade e nei centri storici, oltre che nei parchi e in aree verde attrezzate, per cercare di restituire adeguata pulizia e decoro a luoghi frequentati dai cittadini, troppo spesso interessati dal fenomeno dell’abbandono di rifiuti, che in certi casi arrivano a essere vere e proprie discariche. Nei giorni scorsi è stato siglato un accordo con il locale "Gruppo Plogging".

Antonio Lecci