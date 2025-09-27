Gli tagliano le gomme mentre cerca i funghi

Un brutto episodio di vandalismo è stato compiuto ai danni dell’auto elettrica dell’82enne Gianfranco Braglia di Scandiano. Il pensionato aveva raggiunto il crinale reggiano alla ricerca di funghi. E’ successo mercoledì scorso nei pressi del parcheggio ‘alla sbarra’, zona adibita allo stazionamento degli autoveicoli in sosta, sulla strada che conduce al rifugio Segheria dell’Abetina Reale nel comune di Villa Minozzo. Braglia, appassionato fungaiolo, al rientro dopo una regolare giornata nei boschi ha purtroppo ritrovato la propria auto vandalizzata con due gomme squarciate. Si trovava in una zona priva della copertura della rete telefonica. L’82enne, esperto del posto, non si è però lasciato prendere dal panico e si dunque recato verso un’area coperta da segnale di rete per chiedere soccorso stradale. Fortunatamente un cittadino di Castellarano, transitando dalla zona, ha poi aiutato Braglia. L’82enne ha successivamente denunciato il grave gesto ai carabinieri di Scandiano. "Il raid è stato scoperto da mio padre nel pomeriggio di mercoledì – racconta l’artigiano scandianese Matteo Braglia, figlio di Gianfranco –. Hanno spaccato due gomme della sua auto elettrica per un danno ancora da quantificare con precisione, ma sicuramente d’alcune centinaia d’euro. Papà subito era molto amareggiato per questo deplorevole atto vandalico. Abbiamo una seconda casa a Civago e lui frequenta spesso quei posti: è la prima volta che subisce un gesto simile durante la ricerca dei funghi". Per Matteo Braglia si tratta di azioni volontarie "d’avvertimento per lo più legati alla raccolta abusiva e incontrollata dei preziosi porcini, inestimabile patrimonio dell’Appenino Tosco Emiliano che in questo periodo autunnale accoglie centinaia di appassionati del settore. Papà ora è intenzionato a tornare nuovamente nel territorio montano per cercare dei funghi, ma siamo pronti ad informare dell’accaduto anche il Comune di Villa Minozzo. Speriamo siano individuati rapidamente i responsabili. Al momento è stata formalizzata la denuncia dai carabinieri di Scandiano". In queste settimane sono tanti i fungaioli reggiani che frequentano assiduamente l’Appennino alla ricerca in particolare dei porcini.

Matteo Barca