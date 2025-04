Gli trovano in casa un chilo di droga. Ventenne arrestato dai carabinieri

Nascondeva in casa oltre un chilo di droga: un giovane di 20 anni, residente a Quattro Castella, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Quattro Castella da qualche tempo avevano iniziato le indagini nei confronti del 20enne finito ora nei guai.

Mercoledì pomeriggio è stato compiuto un controllo dei militari dell’Arma: il giovane ha consegnato spontaneamente una bustina con quattro grammi di hascisc.

E’ stato in seguito portato in caserma dove i carabinieri hanno approfondito gli accertamenti: il ventenne è stato trovato in possesso di altre cinque bustine con oltre cinque grammi di hascisc ognuna per un peso complessivo di 32 grammi di hascisc.

Erano nascoste negli slip indossati dal giovane.

La droga è stata sequestrata assieme a 370 euro in banconote ritenute provento dell’illecita compravendita di droga.

I carabinieri hanno raggiunto anche l’abitazione del ragazzo per eseguire una perquisizione domiciliare.

Nella camera del 20enne hanno poi rinvenuto un chilo circa di hascisc, settantacinque grammi di marijuana, un bilancino di precisione, due coltelli con le lame con tracce di stupefacente e una novantina di buste cellophane idonee per il confezionamento delle dosi.

Il ventenne è stato quindi arrestato.

m. b.