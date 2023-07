Gli trovarono un arsenale in soffitta: portato in carcere Salvatore Spagnolo, 32 anni, è stato condannato a 4 anni di reclusione per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni. Dopo 5 mesi ai domiciliari, è stato riportato in cella per espiare un anno e due mesi di residua pena.