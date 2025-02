Gli ucraini domani in piazza della Vittoria per dire "no" alla guerra

Domani alle 16 in piazza della Vittoria si terrà una manifestazione della comunità ucraina in occasione del terzo anniversario – che cade lunedì – dell’invasione russa. Al loro fianco ci saranno anche i gruppi di +Europa, Italia Viva e Psi.

"Ricordiamo però che mentre in questi giorni a Riyad Putin stava sostenendo di volere la pace, nello stesso momento le sue bombe cadevano sulle principali città ucraine, lasciando mezza Ucraina al buio e al freddo – dicono i segretari provinciali Lorenzo Sassi (+Europa), Daria De Luca (Psi) e Maura Manghi (Italia Viva) – Oggi il nuovo presidente Usa, avulso alla democrazia, vorrebbe arrivare ad una pace che già dall’inizio delle trattative sembra una resa incondizionata per l’Ucraina, escludendo dal tavolo le parti più interessate, cioè l’Europa (che dovrebbe sostenere la futura ricostruzione e difesa dell’Ucraina), ma soprattutto la vittima stessa dell’aggressione: quasi che la volontà dei popoli interessati non avesse alcun peso, ma contassero solo gli interessi geopolitici delle grandi potenze. Ma non solo questo: si cerca di delegittimare chiunque sostenga la causa ucraina, come lo stesso presidente Zelensky o il nostro Presidente Mattarella".

Perciò, dicono, "saremo al fianco della comunità ucraina, che con l’Associazione dei volontari ucraini in Italia ha organizzato una manifestazione, parte della campagna globale #standwithukraine, che ricorderà al mondo l’aggressione in corso e le sue conseguenze per l’Ucraina e la sicurezza globale. Il sostegno di tutti è di grande importanza, anche per il futuro della democrazia e della pace in Europa: per chiedere sì una fine della guerra, ma una fine che non sia una resa alla legge del più forte. E per chiedere che l’Ucraina sia al più presto e definitivamente parte dell’Unione Europea".