Gli ultimi appuntamenti della kermesse alla Sala degli Specchi del Valli e al teatro Ariosto

Oggi e domani ultimi appuntamenti del Reggio Parma Festival con ’Maguy Marin. La passione dei possibili’. Oggi il Teatro Regio di Parma (alle 19,15) ospita Umwelt, una performance ’di danza senza la danza’. Completa e integra la visione dello spettacolo ospitato a Parma il film documentario ’Umwelt, de l’autre côté des miroirs’, domani alle 16.30 nella Sala degli Specchi del Valli. L’opera del regista David Mambouch intreccia i due lati dell’omonimo spettacolo. A seguire, sempre domani, due spettacoli interpretati dalla MM Contemporary Dance Company, diretta dal coreografo Michele Merola. Al Teatro Ariosto, alle 19, in ’Duo d’Eden’ due danzatori interpretano un uomo e una donna, immersi in un percorso di sensualità, eros, difesa, attacco, in un mondo non così tranquillo, sicuro e idilliaco. In scena poi l’anteprima nazionale di "Grosse Fugue". Info: www.reggioparmafestival.it; www.iteatri.re.it